  • Halloween-Fieber in Penig, Rochlitz und Lunzenau: Hier gibt es Gruselspaß und schaurige Erlebnisse

Am 31. Oktober ist wieder Halloween – und damit Zeit für Gruselpartys.
Am 31. Oktober ist wieder Halloween – und damit Zeit für Gruselpartys. Bild: Marcel Schlenkrich
Am 31. Oktober ist wieder Halloween – und damit Zeit für Gruselpartys.
Am 31. Oktober ist wieder Halloween – und damit Zeit für Gruselpartys. Bild: Marcel Schlenkrich
Rochlitz
Halloween-Fieber in Penig, Rochlitz und Lunzenau: Hier gibt es Gruselspaß und schaurige Erlebnisse
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn die Nacht am 31. Oktober über die Region hereinbricht, treiben Hexen, Vampire und Untote wieder ihr Unwesen. Gruselpartys finden sie in Penig, Rochlitz und Lunzenau.

Die einen begehen den Reformationstag, die anderen freuen sich über einen Feiertag. Und wieder andere wollen sich verkleiden, „Süßes oder Saures“ einfordern und einen gruseligen Abend erleben. Am 31. Oktober ist Halloween – und von Penig über Rochlitz bis nach Lunzenau sind die Geister unterwegs. Hier eine Auswahl.
