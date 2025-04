Hartha: Diebe stehlen 18 Meter Kupferkabel

Unbekannte sind in leer stehende Häuser in der Straße des Friedens eingedrungen. Schaden: insgesamt 3000 Euro.

Hartha.

Auf Diebeszug waren Unbekannte in den vergangenen Tagen in zwei leer stehenden Häusern in der Straße des Friedens in Hartha. Laut Polizei drangen die Täter gewaltsam über die Hintereingangstüren ein. Die Diebe trennten die Kupferkabel zwischen den Verteilerkästen und den leer stehenden Wohnungen heraus und entwendeten insgesamt etwa 18 Meter davon, heißt es im Polizeibericht weiter. Außerdem wurden 15 Mischbatterien von Duschen und Wannen abmontiert und gestohlen, ebenso wie insgesamt 24 Steckdosen und Lichtschalter aus einer leer stehenden Wohnung. Der Stehlschaden wurde ersten Angaben zufolge laut Polizei auf rund 2000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich noch einmal auf etwa 1000 Euro. (fp)