Hartha: Diebe stehlen mehr als 900 Liter Diesel aus zwei Lkw

Zwei Lkw sind in der Waldheimer Straße in Hartha in den Fokus von Dieben geraten. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr. Die unbekannten Täter öffneten an beiden Fahrzeugen die Tanks und zapften insgesamt mehr als 900 Liter Diesel im Wert von über 1450 Euro ab. Zudem öffneten die Diebe, so die Polizei weiter, gewaltsam an einem Lkw die Fahrerkabine und stahlen ein Navigationsgerät sowie ein Tablet im Gesamtwert von etwa 1200 Euro. Der Versuch, auch in die Fahrerkabine des zweiten Lkw einzubrechen, misslang. Der Sachschaden wurde insgesamt auf rund 900 Euro beziffert, teilte die Polizeidirektion abschließend mit. (fp)