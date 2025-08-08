Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Metallveredler MBW schließt seinen Standort in Hartha.
Metallveredler MBW schließt seinen Standort in Hartha. Bild: Sylvia Jentzsch
Metallveredler MBW schließt seinen Standort in Hartha.
Metallveredler MBW schließt seinen Standort in Hartha. Bild: Sylvia Jentzsch
Rochlitz
Hartha: Oberflächenveredler MBW schließt Standort
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Krise in der Automobilindustrie trifft Hartha. Denn für den mittelsächsischen Standort einer bundesweit tätigen Gruppe zieht der Insolvenzverwalter jetzt die Notbremse.

Der Oberflächenveredler MBW schließt seinen Standort in Hartha zum 31. Oktober. Das Aus für das Werk bezeichnete Insolvenzverwalter Dirk Pehl von der Kanzlei Schultze & Braun als „unumgänglich“. Kurzfristig seien Aufträge eines Großkunden weggefallen. „Damit war eine weitere Fortführung des Standortes wirtschaftlich unmöglich.“
