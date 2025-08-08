Hartha: Oberflächenveredler MBW schließt Standort

Die Krise in der Automobilindustrie trifft Hartha. Denn für den mittelsächsischen Standort einer bundesweit tätigen Gruppe zieht der Insolvenzverwalter jetzt die Notbremse.

Der Oberflächenveredler MBW schließt seinen Standort in Hartha zum 31. Oktober. Das Aus für das Werk bezeichnete Insolvenzverwalter Dirk Pehl von der Kanzlei Schultze & Braun als „unumgänglich". Kurzfristig seien Aufträge eines Großkunden weggefallen. „Damit war eine weitere Fortführung des Standortes wirtschaftlich unmöglich."