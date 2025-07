Hartha: Radfahrer streift Laternenmast und stürzt

Der 61-Jährige war von der Straße abgekommen. Er hatte erheblich Alkohol intus. Es wurden 1,86 Promille festgestellt.

Glück im Unglück hatte am Sonntag ein Radfahrer bei einem Unfall in Hartha: Er wurde nur leicht verletzt. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Der 61-Jähriger war am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr in der Nordstraße stadteinwärts unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte...