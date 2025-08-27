Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Unfall ereignete sich auf der Döbelner Straße. Bild: Symbolbild: Benjaminnolte/stock.adobe.com
Der Unfall ereignete sich auf der Döbelner Straße. Bild: Symbolbild: Benjaminnolte/stock.adobe.com
Rochlitz
Hartha: Zehnjähriger Radfahrer stößt mit Auto zusammen
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Das Kind hat bei dem Unfall nach Polizeiangaben leichte Verletzungen erlitten.

Hartha.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in Hartha ereignet hat, ist nach Polizeiangaben ein zehnjähriger Junge leicht verletzt worden. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, war das Kind am Dienstag gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad von der Straße des Friedens auf die bevorrechtigte Döbelner Straße gefahren. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Ford (Fahrer: 83 Jahre) gekommen, der auf der Döbelner Straße stadteinwärts unterwegs war. „Das Kind wurde bei dem Unfall nach dem derzeitigen Kenntnisstand leicht verletzt“, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei. Am Auto und dem Fahrrad sei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro entstanden. (mib)

