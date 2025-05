Heimathistoriker aus Aitzendorf lässt Erinnerungen aufleben

Johannes Ludwigs Archiv ist nahezu unerschöpflich. Mit einer Fotoausstellung im Freien erinnert der Fotograf an den Tag der Sachsen vor drei Jahrzehnten.

Noch musste ein Motiv gerichtet und die Schaustücke mit transparentem Lack überzogen werden. Die 50 auf Hartfaserpappen aufgezogenen Bilder sollen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Johannes Ludwig werkelte am 1. Mai so lange, bis alles fertig war. Inzwischen feuerten Dorfbewohner schon mal den Backofen an. Wie jedes Jahr am 1. Mai und 3....