Helfer gesucht: Frühlingspflege und Baumpflanzungen in Rochlitz und Geringswalde

Sowohl in Geringswalde als auch in Rochlitz stehen Pflanzungen und Waldpflege an. Am Wochenende sind Helfer mit grünem Daumen unverzichtbar.

Mehr Bäume für Geringswalde, ein schöneres Stück Wald auf dem Rochlitzer Berg: Am Samstag, 12. April, wird gepflanzt und aufgeräumt. In Geringswalde lädt der Sachsenforst mit dem zuständigen Revierleiter Michael Hodel zu einer Pflanzaktion in den Kirchenwald ein. Unterstützt von der Stiftung Wald für Sachsen kommen dort von 9 bis 12 Uhr...