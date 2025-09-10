Herbstzauber in Wechselburg: Lichter, Feuer und Gemütlichkeit am Mulde-Ufer

Das „Herbstleuchten“ in Wechselburg bietet mehr als Lichterglanz. Ein beleuchtetes Flussufer und Lagerfeuerromantik locken die Besucher.

Früher gab es das Tauziehen über die Mulde und das Hexenfeuer. Jetzt hat sich der Feuerwehrverein Wechselburg etwas Neues einfallen lassen. Er lädt am Samstag, 13. September, zur Premiere des „Herbstleuchtens“ ein. Ab 17 Uhr wird das Ufer der Mulde auf Höhe „Unter den Eichen“ zu einem gemütlichen, romantischen und behaglichen Ort. Wie...