„Heute bleibt unsere Küche kalt“: Genussmarkt in Rochlitz begeistert mit ungewöhnlichen Köstlichkeiten

Rochlitz
Die Sonne strahlt und der Genussmarkt in Rochlitz lockt mit kühlen Spezialitäten. Eiskaffee ersetzt Cappuccino, Eis-Cider den Glühwein. Ein Hauch von Frühling weckt die Lust auf Köstlichkeiten.
Eiskaffee statt Cappuccino, Eis-Cider statt Glühwein und Gelee statt Roster: Beim Genussmarkt in Rochlitz waren am Samstagnachmittag und -abend vor allem kühle Getränke und Speisen gefragt. Bei fast frühlingshaften Temperaturen und klarem Himmel hatten die Besucher eher Lust auf frische kulinarische Köstlichkeiten. Und davon gab es etliche,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.