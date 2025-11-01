Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Heute bleibt unsere Küche kalt“: Genussmarkt in Rochlitz begeistert mit ungewöhnlichen Köstlichkeiten

Der Genussmarkt in Rochlitz wurde zum Besuchermagneten. Die Freundinnen Heidi, Moni, Andrea, Ursula und Beate ließen sich die Köstlichkeiten nicht entgehen.
Der Genussmarkt in Rochlitz wurde zum Besuchermagneten. Die Freundinnen Heidi, Moni, Andrea, Ursula und Beate ließen sich die Köstlichkeiten nicht entgehen. Bild: EHL Media/Erik-Holm Langhof
Rochlitz
„Heute bleibt unsere Küche kalt“: Genussmarkt in Rochlitz begeistert mit ungewöhnlichen Köstlichkeiten
Von Julia Czaja
Die Sonne strahlt und der Genussmarkt in Rochlitz lockt mit kühlen Spezialitäten. Eiskaffee ersetzt Cappuccino, Eis-Cider den Glühwein. Ein Hauch von Frühling weckt die Lust auf Köstlichkeiten.

Eiskaffee statt Cappuccino, Eis-Cider statt Glühwein und Gelee statt Roster: Beim Genussmarkt in Rochlitz waren am Samstagnachmittag und -abend vor allem kühle Getränke und Speisen gefragt. Bei fast frühlingshaften Temperaturen und klarem Himmel hatten die Besucher eher Lust auf frische kulinarische Köstlichkeiten. Und davon gab es etliche,...
10:15 Uhr
4 min.
Spektakulärer Unfall in Döbeln: „Das Auto muss regelrecht geflogen sein“
Bruchlandung kurz vor einem Wohnhaus: In Döbeln ereignete sich am Sonntagabend ein spektakulärer Unfall.
Der Schreck sitzt den Anwohnern noch immer in den Gliedern: In Döbeln hob bei einem Unfall ein Wagen offenbar regelrecht ab.
Jürgen Becker, Erik-Holm Langhof
10:00 Uhr
2 min.
Maschinenbau-Aufträge brechen im September ein
Rückschlag im September: Deutliches Auftragsminus für die Maschinenbaufirmen in Deutschland. (Archivbild)
Die exportorientierte Branche kämpft mit Auftragsflaute: Im September sinken Bestellungen um 19 Prozent, der Blick in die Zukunft bleibt trüb. Was das für Jobs und Produktion bedeutet.
29.10.2025
3 min.
Teambildung statt Mathe: Ungewöhnlicher Unterricht in Rochlitz
Die Aufgabe von Trainer Rainer Frisch verlangte den Kindern Akrobatik ab.
Die Regenbogengrundschule in Rochlitz setzt auf ungewöhnliche Fächer. Schüler lernen Teamarbeit durch kreative Aufgaben. Ein erfahrener Trainer führt sie an. Welche Methoden nutzt er?
Julia Czaja
22.07.2020
6 min.
An Freibädern vorbei zum Schloss Sachsenburg
Schön thront es über der Zschopau: Schloss Sachsenburg.
Die Tour führt meist entspannt auf asphaltierten Straßen zum Schloss. Anschließend warten kleinere Steigungen.
21.10.2025
1 min.
Genussmarkt: Rochlitz lädt zum Schlemmen ein
Der Genussmarkt lockt im Herbst – hier ein Foto von 2022 – stets Hunderte nach Rochlitz.
Kulinarische Köstlichkeiten gehören zum Genussmarkt dazu. Aber Rochlitz lockt an dem Tag auch mit viel Kultur in die Innenstadt.
Alexander Christoph
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
Mehr Artikel