Historische Motorräder kehren zurück nach Rochlitz: Ein Bild von 1925 erwacht zum Leben

Der Oldtimer-Club Rochlitz plant, ein 100 Jahre altes Foto nachzustellen. Die Mitglieder haben sich intensiv vorbereitet. Wie können sie es schaffen, die Atmosphäre wieder aufleben zu lassen?

Am 5. April 1925 war herrlichster Sonnenschein in Rochlitz und Region - so beschrieb es ein nicht näher bekannter Zeitgenosse. Auf den Tag genau 100 Jahre später hofft man wieder auf gutes Wetter. Geplant ist eine besondere Freiluftaktion.