Holzeinschlag auf dem Rochlitzer Berg: Was Ausflügler nun beachten müssen

Auf dem Rochlitzer Berg werden in den nächsten Monaten wieder Bäume gefällt. Dies ist mit Einschränkungen verbunden. Wanderwege müssen gesperrt werden.

Der Staatsbetrieb Sachsenforst wird Mitte September mit der Holzernte und Waldpflege auf dem Rochlitzer Berg beginnen. Dabei handelt es sich um eine planmäßige Durchforstung auf 50 Hektar mittelalter Laub- und Nadelbestände von Lärche, Kiefer, Buche, Eiche und Birke. Gut 2000 Festmeter Holz sollen so von der heimischen Holzindustrie zu Stamm-... Der Staatsbetrieb Sachsenforst wird Mitte September mit der Holzernte und Waldpflege auf dem Rochlitzer Berg beginnen. Dabei handelt es sich um eine planmäßige Durchforstung auf 50 Hektar mittelalter Laub- und Nadelbestände von Lärche, Kiefer, Buche, Eiche und Birke. Gut 2000 Festmeter Holz sollen so von der heimischen Holzindustrie zu Stamm-...