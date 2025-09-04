Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Andreas Mehnert (l.) und Heiko Blochwitz vom SV 94 gehören zu den Organisatoren.
Andreas Mehnert (l.) und Heiko Blochwitz vom SV 94 gehören zu den Organisatoren. Bild: Marion Gründler
Andreas Mehnert (l.) und Heiko Blochwitz vom SV 94 gehören zu den Organisatoren. Bild: Marion Gründler
Andreas Mehnert (l.) und Heiko Blochwitz vom SV 94 gehören zu den Organisatoren. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Hundesportler und Fußballer aus Geringswalde feiern gemeinsam
Von Marion Gründler
Weil der Veranstaltungskalender dicht gefüllt ist, machen zwei Vereine gemeinsame Sache. Die Waldstraße wird zur Feierzone.

Sport dominiert. Zumindest das obere Ende der Waldstraße in Geringswalde. Dort haben Fußballer des SV 94 wie auch der Hundesportverein (HSV) ihre Vereinsdomizile. Die räumliche Nähe nutzen beide Vereine und feiern am 6. September gemeinsam. Die Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen des HSV beginnt 10 Uhr. Es besteht Leinenpflicht, zudem...
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10.08.2025
3 min.
Hunde, Fußball, Party: Geringswalde feiert groß
Carmen Pönitz, hier mit Hundedame Wicki, engagiert sich seit Jahren für den Hundesport.
Der Veranstaltungskalender ist dicht gefüllt. So machen zwei Vereine aus der Terminnot eine Tugend und erklären das Gelände oberhalb der Waldstraße in Geringswalde zu Feierzone.
Marion Gründler
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
11:00 Uhr
1 min.
Geringswalde will Bauland für Häuslebauer schaffen
Das geplante Baugebiet erstreckt sich unterhalb des Radweges in Richtung Bachgasse.
Die Kommune möchte junge Familien in den Ort holen. Im vergangenen Jahr kam eine Idee dafür auf. Die soll jetzt präzisiert werden.
Marion Gründler
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
Mehr Artikel