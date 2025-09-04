Hundesportler und Fußballer aus Geringswalde feiern gemeinsam

Weil der Veranstaltungskalender dicht gefüllt ist, machen zwei Vereine gemeinsame Sache. Die Waldstraße wird zur Feierzone.

Sport dominiert. Zumindest das obere Ende der Waldstraße in Geringswalde. Dort haben Fußballer des SV 94 wie auch der Hundesportverein (HSV) ihre Vereinsdomizile. Die räumliche Nähe nutzen beide Vereine und feiern am 6. September gemeinsam. Die Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen des HSV beginnt 10 Uhr. Es besteht Leinenpflicht, zudem...