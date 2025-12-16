„Ich bleibe für immer hier“ – Wie ein belgischer Künstler Rochlitz lieben lernte

In der bekanntesten Graffiti-Straße von Gent begann die Reise von Kristof De Veirman. Heute ist der Künstler in Rochlitz zu Hause und zeichnet dort, wo man ihn haben will. Ein Porträt über Wege, Wände und das Ankommen.

Eine rote Couch steht vor einer großen Leinwand, im Hintergrund läuft Hip-Hop, Techno oder Blues, je nachdem, worauf Kristof De Veirman Lust hat. Er zeichnet wieder ein Bild, über einen Meter groß, dieses Mal in Braun. Braucht er eine Auszeit, geht er raus in die Natur. Mit dem Fahrrad Richtung Osten der Kleinstadt Rochlitz, dorthin, wo die...