Kristof De Veirman steht als Person nicht gerne im Mittelpunkt. Sich zu präsentieren, überlasse er lieber seiner Kunst, wie hier an der Schmiede in Rochlitz.
Kristof De Veirman steht als Person nicht gerne im Mittelpunkt. Sich zu präsentieren, überlasse er lieber seiner Kunst, wie hier an der Schmiede in Rochlitz. Bild: Alexandra Engert
Das neueste Werk von Kristof De Veirman.
Das neueste Werk von Kristof De Veirman. Bild: Kristof De Veirman
Das neuste Bild von Kristof an einem Waggon bei der Schmiede in Rochlitz.
Das neuste Bild von Kristof an einem Waggon bei der Schmiede in Rochlitz. Bild: Alexandra Engert
Das Auto eines guten Freundes hat Kristof De Veirman ebenfalls besprüht.
Das Auto eines guten Freundes hat Kristof De Veirman ebenfalls besprüht. Bild: Kristof De Veirman
Rochlitz
„Ich bleibe für immer hier“ – Wie ein belgischer Künstler Rochlitz lieben lernte
Redakteur
Von Alexandra Engert
In der bekanntesten Graffiti-Straße von Gent begann die Reise von Kristof De Veirman. Heute ist der Künstler in Rochlitz zu Hause und zeichnet dort, wo man ihn haben will. Ein Porträt über Wege, Wände und das Ankommen.

Eine rote Couch steht vor einer großen Leinwand, im Hintergrund läuft Hip-Hop, Techno oder Blues, je nachdem, worauf Kristof De Veirman Lust hat. Er zeichnet wieder ein Bild, über einen Meter groß, dieses Mal in Braun. Braucht er eine Auszeit, geht er raus in die Natur. Mit dem Fahrrad Richtung Osten der Kleinstadt Rochlitz, dorthin, wo die...
