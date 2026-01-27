„Ich lag bestimmt eine Viertelstunde am Boden“: 80-Jährige aus Rochlitz erzählt von ihrem Winter-Missgeschick

Ein einsamer Sturz auf der Gärtnerstraße: Eine 80-jährige Rochlitzerin erlebt hautnah die Gefahren des Winters.

Winter – mit dieser Jahreszeit verbinden viele nicht nur Ski- oder Schlittenfahren. Nein, für viele heißt das auch, auf eisglatten Straßen mit Fahrzeug oder zu Fuß zurechtzukommen. Gerade wenn die Räumdienste nicht hinterherkommen oder Blitzeis herrscht, kommt es zu Stürzen und Unfällen.