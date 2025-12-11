„Ich will den Leuten ein Lächeln entlocken“ – Lichterauto zieht rund um Rochlitz die Blicke auf sich

Rochlitz
Christian Wagner aus Seelitz bringt mit seinem beleuchteten Volvo wieder Freude auf die Weihnachtsmärkte. Für das Wochenende gibt es zwei Ziele. Und nach dem Fest ist auch noch nicht Schluss.
Wer dieser Tage die Weihnachtsmärkte in Penig, Rochlitz oder Colditz besucht hat, konnte im Dunkeln einen besonderen Glanz entdecken: Das Lichterauto ist wieder da - noch auffälliger als im vergangenen Jahr. Schon 2024 sorgte Christian Wagner aus Seelitz mit seinem Volvo für Aufsehen: 2000 LED in vier Farben waren auf dem Fahrzeug verteilt.
