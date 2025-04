Illegale Prostitution in Mittelsachsen: Nicht nur in Geringswalde empfangen Frauen Freier

In fast jeder größeren Stadt in Mittelsachsen bieten Frauen sexuelle Dienstleistungen an, darunter in Freiberg und Frankenberg. Das illegale Geschäft blüht, aber die Ermittlungen der Polizei gestalten sich schwierig.

Geringswalde ist kein Einzelfall: Prostituierte bieten ihre Dienste auch in anderen mittelsächsischen Orten an. So empfangen etwa Frauen aus Asien und Osteuropa in Döbeln, Frankenberg, Freiberg und Hainichen aktuell Freier. Das belegen Inserate in einschlägigen Portalen im Internet. Legal ist das nicht. Denn in Sachsen ist Prostitution nur in...