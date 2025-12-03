Im Tiefflug über Rochlitz: Militärmaschinen sorgen für Aufsehen

Am Mittwoch hat in der Mittagszeit Fluglärm einige Rochlitzer beunruhigt. Wer war da unterwegs?

Es war am Mittwoch kurz vor 13.30 Uhr, als Fluglärm einige Rochlitzer aufschreckte. Beobachtet wurde ein Militärtransporter, der laut Augenzeugen sehr tief über den Rochlitzer Berg flog, nur wenige hundert Meter hoch war. Plane-Spotter Ralf Härtel beobachtet diese Manöver rund um Altenburg schon seit einiger Zeit.