Ein Airbus A400M der Luftwaffe flog am Mittwoch über Rochlitz.
Ein Airbus A400M der Luftwaffe flog am Mittwoch über Rochlitz. Bild: Stefan Sauer/dpa/Archiv
Rochlitz
Im Tiefflug über Rochlitz: Militärmaschinen sorgen für Aufsehen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Mittwoch hat in der Mittagszeit Fluglärm einige Rochlitzer beunruhigt. Wer war da unterwegs?

Es war am Mittwoch kurz vor 13.30 Uhr, als Fluglärm einige Rochlitzer aufschreckte. Beobachtet wurde ein Militärtransporter, der laut Augenzeugen sehr tief über den Rochlitzer Berg flog, nur wenige hundert Meter hoch war. Plane-Spotter Ralf Härtel beobachtet diese Manöver rund um Altenburg schon seit einiger Zeit.
Mehr Artikel