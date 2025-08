Immer weniger Kleidercontainer: Wo die Rochlitzer ihre alten Textilien loswerden können

In Mittelsachsen schrumpft die Zahl der Kleidercontainer. Rochlitz ist da keine Ausnahme. Landet die kaum genutzte Sommerkleidung schon in der Tonne? Und wo wird man die Alttextilien jetzt noch los?

Wer derzeit vielleicht schon seine noch gut erhaltenen aber kaum genutzten Sommersachen aussortiert und wie gewohnt zum Kleidercontainer bringen will, steht oftmals vor einem Problem. Es gibt immer weniger Sammelpunkte, auch in Rochlitz ist das so. „Das ist leider generell zu beobachten, in ganz Mittelsachsen“, bestätigt Amely Schwarz,...