Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland.
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland. Bild: Jakob Petzl
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland.
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland. Bild: Jakob Petzl
Rochlitz
„Jazz in Church“ in Wechselburg
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sonntagskultur 2025 - Kulturhauptstadt Chemnitz, unter diesem Motto beteiligt sich auch die Kirchgemeinde Wechselburg mit attraktiven Konzerten.

Da aller guten Dinge drei sind, macht am 21. September ab 14 Uhr in Wechselburg die Gruppe „Herje Mine“ aus Leipzig den dritten Aufschlag in der Reihe. „Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland, die sich Balkanmusik, Gipsy und Klezmer verschrieben haben. „Tempo, Rhythmik, Improvisation und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
1 min.
Aus dem Erzgebirge nach Wechselburg: Organist spielt auf einem Schatz
Organist Matthias Süß gastiert in der Wechselburger St.-Otto-Kirche.
In der St.-Otto-Kirche lässt Matthias Süß aus Annaberg die historische Schramm-Orgel erklingen.
Franziska Bernhardt-Muth
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09.09.2025
2 min.
Wechselburg: Pater Maurus auf Abschiedstour
Pater Maurus Kraß kehrt Ende des Monats von Wechselburg nach Ettal zurück.
Mit der Kraft der Musik und des Glaubens verabschiedet sich Pater Maurus von der Kirchgemeinde und den Menschen vor Ort. Es ist der Beginn vom Ende der Benediktiner in Wechselburg.
Alexander Christoph
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
Mehr Artikel