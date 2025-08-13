Jazz in Church: Zweite Auflage findet am Sonntag unter freiem Himmel in Altzschillen statt

Rochlitz
Die Gruppe Cider and Suspenders aus Leipzig gastiert mit Musik aus den 20er- und 30er-Jahren im Hof der Pilgerherberge.
Die zweite Auflage von Jazz in Church findet im Hof der Pilgerherberge in Altzschillen (Wechselburg) statt: am Sonntag, 17. August, 14 Uhr. Zu Gast ist die Gruppe Cider and Suspenders aus Leipzig. Musikalisch geht es in die 20er- und 30er-Jahre mit Swing, Tango und Folk. Frontmann Michael Fürstberger, viele Jahre Mitglied im Windsbacher...
