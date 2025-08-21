„Jeder wächst mit seinen Aufgaben“: Sommerparty in Wechselburg – 30 Jahre selbstverwalteter Jugendclub

Rochlitz
In Wechselburg wird der Jugendclub seit 30 Jahren von Jugendlichen selbst geleitet. Der runde Geburtstag wird am 22. und 23. August mit einer Party gefeiert. Diese Höhepunkte erwarten die Besucher.
Was in Penig (noch) nicht funktioniert, klappt in Wechselburg reibungslos: der Betrieb des Jugendclubs unter Eigenregie der Jugendlichen. Das ist seit nunmehr 30 Jahren so erfolgreich, dass der runde Geburtstag des Jugendclubs am Freitag, 22. August, und am Samstag, 23. August, mit einer großen Sommerparty gefeiert wird. Die jungen Leute haben...
