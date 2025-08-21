Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • „Jeder wächst mit seinen Aufgaben“: Sommerparty in Wechselburg – 30 Jahre selbstverwalteter Jugendclub

Wer etwas auf die Beine stellen will, packt mit an: Der Jugendclub in Wechselburg feiert seinen 30. Geburtstag mit einer zweitägigen Party.
Wer etwas auf die Beine stellen will, packt mit an: Der Jugendclub in Wechselburg feiert seinen 30. Geburtstag mit einer zweitägigen Party. Bild: Julia Czaja
Wer etwas auf die Beine stellen will, packt mit an: Der Jugendclub in Wechselburg feiert seinen 30. Geburtstag mit einer zweitägigen Party.
Wer etwas auf die Beine stellen will, packt mit an: Der Jugendclub in Wechselburg feiert seinen 30. Geburtstag mit einer zweitägigen Party. Bild: Julia Czaja
Rochlitz
„Jeder wächst mit seinen Aufgaben“: Sommerparty in Wechselburg – 30 Jahre selbstverwalteter Jugendclub
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Wechselburg wird der Jugendclub seit 30 Jahren von Jugendlichen selbst geleitet. Der runde Geburtstag wird am 22. und 23. August mit einer Party gefeiert. Diese Höhepunkte erwarten die Besucher.

Was in Penig (noch) nicht funktioniert, klappt in Wechselburg reibungslos: der Betrieb des Jugendclubs unter Eigenregie der Jugendlichen. Das ist seit nunmehr 30 Jahren so erfolgreich, dass der runde Geburtstag des Jugendclubs am Freitag, 22. August, und am Samstag, 23. August, mit einer großen Sommerparty gefeiert wird. Die jungen Leute haben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
3 min.
Penig hat noch immer keinen Jugendclub: Woran es bislang scheitert
Im Waldhaus in Penig soll ein Jugendclub entstehen. Es fehlt jedoch etwas Entscheidendes.
Anfang dieses Jahres, so hieß es Ende 2024, könne in Penig im Waldhaus ein Treffpunkt für Jugendliche eröffnet werden. Das Geld war da, die Räume ebenso. Doch woran scheitert der Jugendclub bisher?
Julia Czaja
12:03 Uhr
4 min.
Deutschland Tour als Triumphfahrt: Rad-Fans feiern Lipowitz
Florian Lipowitz war bei der Deutschland Tour der umjubelte Star.
Florian Lipowitz hat mit seinem dritten Platz bei der Tour de France eine neue Begeisterung ausgelöst. Das Zuschauer-Interesse ist stark angewachsen. Auch ein Crash kann ihn nicht bremsen.
Stefan Tabeling und Stephan Klemm, dpa
12:09 Uhr
2 min.
Ex-Frau Hertel moderiert für Mross: "Wir denken an dich!"
Stefanie Hertel springt in Rust für den verhinderten Stefan Mross ein.
Durch die Schlagersendung "Immer wieder sonntags" führt üblicherweise Stefan Mross. Nun steht seine Ex-Frau Stefanie Hertel für ihn auf der Bühne. Zu Beginn gibt es einen ganz besonderen Gruß.
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
18.06.2025
3 min.
Zeitreise durch Jahrzehnte: Wechselburgs Schlossgartenfest begeistert mit Oldtimern
Jens Rödel kommt als Organisator der Oldtimerausfahrt mit einem Wanderer W 24 von 1936.
Wechselburgs Schlossgartenfest am 20. und 21. Juni bietet Historie zum Anfassen. 30 Oldtimer ziehen die Blicke auf sich. Das Fest hat zudem einen ganz besonderen Schönheitswettbewerb zu bieten.
Julia Czaja
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel