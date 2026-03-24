Jetzt wird es bunt: Färberei-Geschichte zur Rochlitzer Runde

Rochlitz
Am Freitagabend gibt es die 40. Auflage der Themenreihe im Generationentreff am Markt. Zu Gast ist dann Natascha Dobos.
Es gibt ein Jubiläum zu feiern. Am Freitag erlebt die Rochlitzer Runde die 40. Ausgabe der Veranstaltungsreihe - immer am letzten Freitag eines Monats. Start war bereits im Jahr 2018. Die Bandbreite reichte (mit Corona-Pause) von Literatur und Kultur über Technik bis Heimatgeschichte. Thema dieses Mal: „Jetzt wird es bunt“. Dazu erzählt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.