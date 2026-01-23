Jetzt wird es rasant: Geringswalde baut eine Pumptrack-Anlage

Rochlitz
Geringswalde wird um eine Attraktion für Radsportler reicher: Eine neue Pumptrack-Anlage entsteht im Simötipark und verspricht spannende Erlebnisse auf zwei Rädern.
Jetzt ist der Weg frei: Die Stadt Geringswalde lässt die geplante Pumptrack-Anlage bauen. Die Stadträte beauftragten jüngst die Firma Radquartier aus dem oberfränkischen Rehau mit den Arbeiten. Kosten: rund 140.000 Euro. Eine Finanzspritze der Europäischen Union in Höhe von knapp 123.000 Euro macht das Projekt erst möglich. Laut...
