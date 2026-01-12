Jubiläum in Rochlitz: Haus der Diakonie hilft seit 30 Jahren Menschen in Not

Rochlitz
Am 12. Januar 1996 wurde die Anlaufstelle für Familien in einer Krise, Menschen in finanzieller Not oder mit Handicap eröffnet. Wo steht man heute?
Seit 30 Jahren sind Diakonie-Mitarbeitende der Schuldner-, Familien-, Behinderten- und Migrationsberatung, der Frühförderung sowie der Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes Rochlitz an der Bismarckstraße 39 zu Hause. Am 12. Januar 1996 fand die Eröffnung statt. Damals hatte das Diakonische Werk Rochlitz 26 Beschäftigte. Inzwischen betreibt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.