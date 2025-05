Jubiläum: Peniger feiern 25. Köbefest

Für das Jubiläum in Penig hat sich der Förderverein etwas Besonderes einfallen lassen: Erstmals gab es ein spezielles Bier zum Fest.

Zahlreiche Besucher haben am Sonntag beim 25. Köbefest im Peniger Naturpark Köbe gefeiert. Für das Jubiläum hatte sich der Förderverein etwas Besonderes einfallen lassen, erstmals gab es ein spezielles Köbe-Bier zum Fest. Am Stand des Fördervereins konnten Besucher auch einen Blick in die mehr als 600 Seiten umfassende Chronik zur...