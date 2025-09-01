Jugendfeuerwehren in Rochlitz: Landespokal hat nur Gewinner - und einen Sieger aus Niederwiesa

Die besten Jugendfeuerwehren aus Sachsen traten am Samstag in Rochlitz zum Wettkampf an. Die Gastgeber schafften es zwei Mal aufs Podest und machten Werbung für die Stadt. Gibt es eine Wiederholung?

Wenn der Tag gleich mit einer freundlichen Begrüßung auf dem Parkplatz beginnt, muss es ja ein Erfolg werden. So beschreibt Heiko Dost, Pressesprecher der Rochlitzer Feuerwehr und Stadtrat, den Samstag in der Muldestadt. Zum 17. Pokalwettbewerb der Jugendfeuerwehr Sachsen waren etwa 600 junge Brandschützer im Alter zwischen acht und 18 Jahren...