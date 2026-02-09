Jugendvesper Wechselburg: Workshops, Gebete und mehr

Rochlitz
Jugendliche aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen treffen sich bald wieder in der Basilika. Sie erwartet eine besondere Art von Gemeinschaft.
Die Vorbereitungen für die nächste Jugendvesper in Wechselburg laufen. In gut einem Monat werden wieder hunderte Jugendliche aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in der Basilika und im Kloster erwartet. Am 13. März wird ab 19.30 Uhr nicht nur gebetet und gesungen. Nach einem Abendessen werden Workshops angeboten. Auch der persönliche...
