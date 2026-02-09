MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wechselburger Basilika und das Kloster sind bald wieder Ziel hunderter Jugendlicher.
Die Wechselburger Basilika und das Kloster sind bald wieder Ziel hunderter Jugendlicher. Bild: M. Hösel/Archiv
Die Wechselburger Basilika und das Kloster sind bald wieder Ziel hunderter Jugendlicher.
Die Wechselburger Basilika und das Kloster sind bald wieder Ziel hunderter Jugendlicher. Bild: M. Hösel/Archiv
Rochlitz
Jugendvesper Wechselburg: Workshops, Gebete und mehr
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jugendliche aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen treffen sich bald wieder in der Basilika. Sie erwartet eine besondere Art von Gemeinschaft.

Die Vorbereitungen für die nächste Jugendvesper in Wechselburg laufen. In gut einem Monat werden wieder hunderte Jugendliche aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in der Basilika und im Kloster erwartet. Am 13. März wird ab 19.30 Uhr nicht nur gebetet und gesungen. Nach einem Abendessen werden Workshops angeboten. Auch der persönliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:49 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
16.12.2025
2 min.
„Ein Funke Mut“: Friedenslicht kommt nach Wechselburg und Schwarzbach
Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt nach Wechselburg und Schwarzbach.
Das Friedenslicht aus Bethlehem trifft in Wechselburg ein. Von der Basilika aus wird es weitergereicht. Auch Schwarzbach feiert.
Julia Czaja
26.01.2026
4 min.
„Wechselburg wird seine Strahlkraft behalten“: Bürgermeister Daniel Bergert sieht für die Gemeinde auch nach der Klosterschließung Hoffnung
Daniel Bergert ist seit Juni 2022 Bürgermeister von Wechselburg. Er sieht Hoffnungsschimmer für die Gemeinde.
Das Kloster in Wechselburg schließt seine Tore, doch Bürgermeister Daniel Bergert (CDU) blickt optimistisch in die Zukunft der Gemeinde. Welche Chancen bleiben trotz des Verlusts?
Julia Czaja
16:47 Uhr
3 min.
McLaren-Boss: Keine Ungleichbehandlung der Piloten zurück
Der eine will Weltmeister werden, der andere ist es schon: Oscar Piastri (l) und Lando Norris. (Archivbild)
Die Papaya-Regeln bestimmen die Vorfahrt bei McLaren. Werden sie eher zugunsten von Weltmeister Lando Norris und gegen Oscar Piastri ausgelegt?
07.02.2026
5 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 36 Bilder
Hans Oliver Naumann und Annika Pfaff’s letzte große Party zu zweit
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautete das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzerten und funkelten die Outfits.
unserer Redaktion
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
Mehr Artikel