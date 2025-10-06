Junge Sänger präsentieren in Hartha biblische Inhalte

Bei einem Auftritt sind unter anderem junge Talente aus Hartha, der Gemeinde Erlau, Etzdorf, Marbach und Rochlitz.

Mit dem Titel „Mose - gerettet und befreit“ präsentiert der Adonia-Teens-Chor eine moderne Umsetzung eines Teils biblischer Geschichte. Wie der Verein als Veranstalter mitteilte, unterhalte das Ensemble mit Liedern und überraschenden Choreografien das Publikum. Sängerinnen und Sänger rekrutierten sich hauptsächlich aus Kirchgemeinden,...