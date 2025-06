Kaffeemaschine brennt: Rauch im Bus auf der B 169 bei Döbeln:

Der Fahrer und der Reiseleiter handelten schnell. Dennoch wurden zwei Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Auf der B 169 bei Döbeln ist es am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr zu einem Zwischenfall mit einem Reisebus gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Angaben vom Unfallort war der Bus, der offenbar in Richtung Essen unterwegs war, auf der Bundesstraße von Ostrau kommend in Richtung Hainichen unterwegs, als im Inneren des...