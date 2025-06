Karla Kolumna der Grundschule Geringswalde gibt Posten ab

Sie sind ein eingespieltes Team, das nach zwei Jahrzehnten die Betreuung der Schülerzeitung beendet. Nun muss der Posten in der Chefredaktion neu besetzt werden.

Es war eine rührende Veranstaltung an diesem Freitagvormittag. In der Aula der Diesterweg-Grundschule in Geringswalde flossen reichlich Tränen. Denn Romi Raudßus nahm nach 20 Jahren Projektarbeit im Rahmen des Ganztagsunterrichts ihren Hut. Den soll sich für die Schülerzeitung „Schreibfe?ler“ von nun an jemand anderer aufsetzen. „Einmal...