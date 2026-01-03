MENÜ
Dienstags herrscht auf dem Rochlitzer Wochenmarkt reges Treiben, donnerstags meist Flaute.
Dienstags herrscht auf dem Rochlitzer Wochenmarkt reges Treiben, donnerstags meist Flaute. Bild: Hösel/Archiv
Rochlitz
Kein Markttag mehr am Donnerstag in Rochlitz
Von Alexander Christoph
Mit nur zwei oder drei Händlern war der Donnerstagmarkt in Rochlitz nur noch ein Schatten seiner selbst. Daraus zieht die Stadt nun die Konsequenz.

Jahrelang haben sich die Rochlitzer an zwei Markttagen mit frischen Lebensmitteln und anderen Waren eindecken können. Die Zeiten sind vorbei. Seit Januar gibt es an Donnerstagen keinen Wochenmarkt mehr. „Wir haben das über einen längeren Zeitraum beobachtet. Der Bedarf dafür ist leider nicht mehr da“, erklärt Oberbürgermeister Frank...
