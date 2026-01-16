MENÜ
Gertrud Köpping feierte im Pflegeheim „Lindenblick“ in Rochlitz ihren 100. Geburtstag.
Gertrud Köpping feierte im Pflegeheim „Lindenblick“ in Rochlitz ihren 100. Geburtstag. Bild: Falk Bernhardt
Die große Geburtstagstafel für Gertrud Köpping im „Lindenhof in Rochlitz.
Die große Geburtstagstafel für Gertrud Köpping im „Lindenhof in Rochlitz. Bild: Falk Bernhardt
OB Frank Dehne (l.) gratulierte Gertrud Köpping zum 100. Geburtstag, hinter der Jubilarin steht Heimleiterin Peggy Gramm.
OB Frank Dehne (l.) gratulierte Gertrud Köpping zum 100. Geburtstag, hinter der Jubilarin steht Heimleiterin Peggy Gramm. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Keine Brille und kaum Tabletten: So feiert Gertrud Köpping in Rochlitz ihren 100. Geburtstag
Von Falk Bernhardt
Livemusik, Torte und Blumen vom OB: Gertrud Köpping hat im Pflegeheim „Lindenblick“ eine tolle Feier erlebt. Sie kommt aus dem kleinen Dorf Leutenhain, ihre Geschichte begann vor 100 Jahren in Schlesien.

So einen Geburtstag hat das 2023 eröffnete Pflegezentrum „Lindenblick“ in Rochlitz auch noch nicht erlebt. Am Donnerstag hat dort Gertrud Köpping in großer Runde ihren 100. Geburtstag gefeiert. Mit ihren Verwandten und Mitbewohnern stieß sie mit einem Glas alkoholfreiem Sekt an. Heimleiterin Peggy Gramm schnitt die mit einer „100“...
