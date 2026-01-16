Keine Brille und kaum Tabletten: So feiert Gertrud Köpping in Rochlitz ihren 100. Geburtstag

Rochlitz
Livemusik, Torte und Blumen vom OB: Gertrud Köpping hat im Pflegeheim „Lindenblick“ eine tolle Feier erlebt. Sie kommt aus dem kleinen Dorf Leutenhain, ihre Geschichte begann vor 100 Jahren in Schlesien.
So einen Geburtstag hat das 2023 eröffnete Pflegezentrum „Lindenblick“ in Rochlitz auch noch nicht erlebt. Am Donnerstag hat dort Gertrud Köpping in großer Runde ihren 100. Geburtstag gefeiert. Mit ihren Verwandten und Mitbewohnern stieß sie mit einem Glas alkoholfreiem Sekt an. Heimleiterin Peggy Gramm schnitt die mit einer „100“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.