Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Penig.
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Penig. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H/stock.adobe.com
Rochlitz
Keller-Einbruch in Penig: Teures E-Bike gestohlen
Redakteur
Von Babette Philipp
Unbekannte haben ein hochwertiges E-Bike aus einem Keller in Penig gestohlen.

Diebe sind am Wochenende in Penig zugange gewesen. Das hat ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitgeteilt. Demnach hatten sich Unbekannte am Sonntag in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr Zutritt in den Innenhof eines Mehrfamilienhauses am Schloßplatz in der Innenstadt verschafft und waren von dort aus in den Kellerbereich des...
