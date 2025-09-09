Kilometer sammeln zum Händlerherbst in Rochlitz: Wettkampf um 8000 Euro für soziale Projekte

Die Rochlitzer Innenstadt wird am 12. September zum Schauplatz eines aufregenden Wettbewerbs, bei dem jeder Kilometer zählt.

Die Rochlitzer können zum Händlerherbst, der am Freitag, 12. September in der Innenstadt gefeiert wird, für einen guten Zweck in die Pedale treten. Denn von 14 bis 20 Uhr macht der Städtewettbewerb der Versorgungsunternehmen Envia M und Mitgas Station in der Porphyrstadt.