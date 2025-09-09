Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Städtewettbewerb macht, wie bereits 2023 (Foto), erneut zum Händlerherbst Station.
Der Städtewettbewerb macht, wie bereits 2023 (Foto), erneut zum Händlerherbst Station. Bild: M. Hösel/Archiv
Rochlitz
Kilometer sammeln zum Händlerherbst in Rochlitz: Wettkampf um 8000 Euro für soziale Projekte
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Rochlitzer Innenstadt wird am 12. September zum Schauplatz eines aufregenden Wettbewerbs, bei dem jeder Kilometer zählt.

Die Rochlitzer können zum Händlerherbst, der am Freitag, 12. September in der Innenstadt gefeiert wird, für einen guten Zweck in die Pedale treten. Denn von 14 bis 20 Uhr macht der Städtewettbewerb der Versorgungsunternehmen Envia M und Mitgas Station in der Porphyrstadt.
