Kind bei Unfall in Döbeln verletzt

Ein Fünfjähriger stürzt auf der Straße. Ein Mercedes fuhr zu dicht an ihm vorbei. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Fünfjähriger ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Döbeln verletzt worden. Das hat sich laut einem Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Der Junge war gegen 16.15 Uhr mit seinem Rad auf der Straße Zur Beule in Richtung Ortsausgang unterwegs – ebenso ein bisher unbekannter Pkw Mercedes in derselben Richtung. Das Auto...