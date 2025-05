Kinderfest und Regionalmarkt: Rochlitz erwartet Besucheransturm

Dutzende Direktvermarkter, zahlreiche Angebote für Kinder: Im Juni sorgen Kinderfest und Regionalmarkt für ein buntes Treiben in der Innenstadt.

Bald dürfte wieder dichtes Gedränge in der Rochlitzer Innenstadt herrschen. Denn am 7. Juni bieten beim Regionalmarkt von 9 bis 14 Uhr nicht nur rund 40 Direktvermarkter ihre Produkte an. Passend zum Motto „Kinderleicht“ lockt zeitgleich das Kinderfest mit reichlich Angeboten in die Burgstraße. So ist unter anderem eine Hüpfburg aufgebaut,...