Kino, Feuershow und Tierkinder: Vier Erlebnis-Tipps für das Wochenende zwischen Lunzenau und Mittweida

Rochlitz
Tierkinder, Kino und Feuershow: Am letzten Wochenende dieses Jahres gibt es jede Menge zu erleben. Ein Streifzug durch die Erlebnisse in Lunzenau, Penig und Mittweida.
Lunzenau, Schloss Rochsburg: Von G wie Goldene Kugel bis Z wie Zwergenbart: Kinder müssen ganz genau hinsehen, um das eine oder andere Märchendetail zu entdecken. Die Suche nach ihnen gehört am Sonntag, 28. Dezember, zum „Märchenhaften Jahresausklang“ für die kleinen Gäste des Schlosses Rochsburg. Die Kinder, die gern kostümiert kommen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.