MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • Kino, Feuershow und Tierkinder: Vier Erlebnis-Tipps für das Wochenende zwischen Lunzenau und Mittweida

Traditionell geht es zum Jahresausklang auf Schloss Rochsburg märchenhaft zu.
Traditionell geht es zum Jahresausklang auf Schloss Rochsburg märchenhaft zu. Bild: Mario Hösel/Archiv
Traditionell geht es zum Jahresausklang auf Schloss Rochsburg märchenhaft zu.
Traditionell geht es zum Jahresausklang auf Schloss Rochsburg märchenhaft zu. Bild: Mario Hösel/Archiv
Update
Rochlitz
Kino, Feuershow und Tierkinder: Vier Erlebnis-Tipps für das Wochenende zwischen Lunzenau und Mittweida
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tierkinder, Kino und Feuershow: Am letzten Wochenende dieses Jahres gibt es jede Menge zu erleben. Ein Streifzug durch die Erlebnisse in Lunzenau, Penig und Mittweida.

Lunzenau, Schloss Rochsburg: Von G wie Goldene Kugel bis Z wie Zwergenbart: Kinder müssen ganz genau hinsehen, um das eine oder andere Märchendetail zu entdecken. Die Suche nach ihnen gehört am Sonntag, 28. Dezember, zum „Märchenhaften Jahresausklang“ für die kleinen Gäste des Schlosses Rochsburg. Die Kinder, die gern kostümiert kommen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
3 min.
Romantik auf Schloss Rochsburg: Vier Tipps zum vierten Advent rund um Rochlitz
Schloss Rochsburg lädt am Wochenende zum romantischen Adventsmarkt ein.
Der vierte Advent steht vor der Tür. In Rochlitz und der Region gibt es viele besinnliche Stunden, einzigartige Erlebnisse und lohnenswerte Ziele. „Freie Presse“ hat einige Angebote zusammengefasst.
Falk Bernhardt
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
16:30 Uhr
3 min.
Karls, Kino und Köbe: Vier Tipps für Heiligabend von Döbeln bis Freiberg
So sah es im Vorjahr zur Heiligabend im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln aus.
Ein Spaziergang im kleinsten Zoo Sachsens oder doch lieber (fast) allein auf der Sackrutsche im Erlebnisdorf? Was man vor der Bescherung in Mittelsachsen noch so alles erleben kann.
Falk Bernhardt
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
Mehr Artikel