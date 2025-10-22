Kinoerlebnis im Rochlitzer Schloss

Drei Frauen, drei Kulturen, ein Ziel: Ein Filmabend im Rochlitzer Schloss verbindet Schicksale und zeigt neue Perspektiven auf.

Filmabend auf dem Rochlitzer Schloss: Das Bunte Bündnis Rochlitz lädt für Freitag, den 24. Oktober zu einem „besonderen Kinoerlebnis“ in das Kellergewölbe ein. „Taucht ein in die Geschichten von drei Frauen aus unterschiedlichen Kulturen, die auf ihrer Suche nach Identität, Zugehörigkeit und Liebe individuelle Lebenskrisen...