Die Kirchgasse in Lunzenau hat hier nun wieder ein Geländer.
Die Kirchgasse in Lunzenau hat hier nun wieder ein Geländer.
Die Kirchgasse in Lunzenau hat hier nun wieder ein Geländer.
Die Kirchgasse in Lunzenau hat hier nun wieder ein Geländer. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Kirchgasse Lunzenau: Kürzerer Schulweg noch mit einer Einschränkung
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verbindung zwischen Markt und Schulstandort in Lunzenau kann wieder gefahrlos genutzt werden. Einige Restarbeiten sind aber noch zu erledigen.

Die Kirchgasse in Lunzenau ist für Fußgänger wieder die kürzeste Verbindung vom Bereich der Kirche in der Stadtmitte zu Grund- und Oberschule. Die 200 Meter Fußweg wurden saniert und sind begehbar. „Auch der Winterdienst wird in dem Bereich schon gemacht, das funktioniert“, sagt Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU). „Einige Restarbeiten...
