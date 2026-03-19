Kita-Schließung in Erlau: Ein Dilemma zwischen Sparzwang und Lebensqualität

Rochlitz
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache, doch der Verlust einer Kita trifft ins Herz der Gemeinschaft. Erlau steht vor einer schweren Entscheidung.
Die einen betonen die knappen Kassen der Gemeinde, die anderen den in Frage stehenden hohen Lebenswert. Und beide Seiten haben ihre Berechtigung, wenn es um die geplante Schließung der Kita Schweikershain im Erlauer Ortsteil geht.
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