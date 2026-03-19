MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Zwei Mütter zeigen ein Puzzle, das die Kitas in Erlau symbolisch miteinander verbindet.
Zwei Mütter zeigen ein Puzzle, das die Kitas in Erlau symbolisch miteinander verbindet. Foto: Ralf Jerke
Zwei Mütter zeigen ein Puzzle, das die Kitas in Erlau symbolisch miteinander verbindet.
Zwei Mütter zeigen ein Puzzle, das die Kitas in Erlau symbolisch miteinander verbindet. Foto: Ralf Jerke
Meinung
Rochlitz
Kita-Schließung in Erlau: Ein Dilemma zwischen Sparzwang und Lebensqualität
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache, doch der Verlust einer Kita trifft ins Herz der Gemeinschaft. Erlau steht vor einer schweren Entscheidung.

Die einen betonen die knappen Kassen der Gemeinde, die anderen den in Frage stehenden hohen Lebenswert. Und beide Seiten haben ihre Berechtigung, wenn es um die geplante Schließung der Kita Schweikershain im Erlauer Ortsteil geht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:02 Uhr
6 min.
Tahnee über ihr Kinodebüt mit Hape Kerkeling: „Wir haben Tränen gelacht“
Hape Kerkeling und Tahnee im Film „Horts Schlemmer sucht das Glück“.
Mit viel Spielfreude und klarer Haltung hat sich Tahnee einen festen Platz in der deutschen Comedy erarbeitet. Jetzt ist sie erstmals im Kino, im neuen Horst-Schlemmer-Film, zu erleben.
André Wesche
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
18:00 Uhr
3 min.
Neuer Erzgebirgskrimi führt an die deutsch-böhmische Grenze – und in eine dunkle Vergangenheit
Autorin Anett Steiner hat ihren 7. Erzgebirgskrimi herausgebracht: „Moorgold“.
Anett Steiner stellt auf der Buchmesse ihren 7. Erzgebirgskrimi vor: „Moorgold“. Die Brünloser Autorin verwebt zwei Morde mit erzgebirgischen Mysterien und historischen Ereignissen. Was hat sie inspiriert?
Viola Gerhard
17:30 Uhr
4 min.
Dialog statt Beschluss: Erlau verschiebt Entscheidung zur Kita-Schließung in Schweikershain
Sie kämpfen für ihre Kita: Mitglieder der Elterninitiative vor dem Landgasthof in Crossen. Für viele geht es um mehr als Betreuung – es geht um ihren Ort.
In Erlau steht die Schließung der Kita Schweikershain zur Diskussion. Doch der Plan trifft im Ort auf Widerstand. Die Einwohnerversammlung bringt nun Bewegung in die Debatte – auch einen Kompromiss?
Julia Czaja
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
11.02.2026
4 min.
Kita bei Mittweida vor dem Aus: Eltern starten Petition für Kindergarten Schweikershain
Die Kinder der Gruppen „Frösche“ und „Füchse“ bildeten vor einigen Tagen eine Kette vor der Kita in Schweikershain.
Eine Schließung ist wohl nur eine Frage der Zeit, aktuell werden in Schweikershain noch 20 Kinder betreut. Eltern kämpfen nun um den Fortbestand und den Vergleich der Kosten aller Kitas in Erlau.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel