Königsfeld: 25.000 Euro Schaden nach missglücktem Überholmanöver

Als ein VW-Kleinbus einen Dacia überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß.

Königsfeld.

Hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalles in Königsfeld. Was war passiert? Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, befuhren am Montag, gegen 12.10 Uhr der 35-jährige Fahrer eines Pkw Dacia und der 57-jährige Fahrer eines VW-Kleinbusses die Bundesstraße 7 aus Richtung Rochlitz in Richtung Geithain. Als der VW-Fahrer den Dacia überholen wollte, scherte der Dacia-Fahrer mit seinem Auto ebenfalls nach links aus, heißt es im Polizeibericht vom Dienstag weiter. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro, so die Polizeidirektion weiter. (fp)