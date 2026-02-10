MENÜ
Die Polizisten nahmen bei der Kontrolle des Fahrers Alkoholgeruch wahr - es folgte ein Test.
Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Die Polizisten nahmen bei der Kontrolle des Fahrers Alkoholgeruch wahr - es folgte ein Test.
Die Polizisten nahmen bei der Kontrolle des Fahrers Alkoholgeruch wahr - es folgte ein Test. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Rochlitz
Königsfeld: Alkoholisierter Seat‑Fahrer missachtet Stoppschild
Von Farhad Salmanian
In Königsfeld fuhr ein 27‑Jähriger an einem Stoppschild vorbei – beobachtet von der Polizei. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest 1,6 Promille.

Ein Autofahrer ist in Königsfeld nach dem Überfahren eines Stoppschildes mit 1,6 Promille erwischt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mit. Der 27‑Jährige fuhr am Montag gegen 22.15 Uhr mit einem Seat auf der Geithainer Straße (Bundesstraße 7) Richtung Rochlitz. An der Kreuzung B 7/Hauptstraße hielt er nach Angaben...
