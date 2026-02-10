Königsfeld: Alkoholisierter Seat‑Fahrer missachtet Stoppschild

In Königsfeld fuhr ein 27‑Jähriger an einem Stoppschild vorbei – beobachtet von der Polizei. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest 1,6 Promille.

Ein Autofahrer ist in Königsfeld nach dem Überfahren eines Stoppschildes mit 1,6 Promille erwischt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mit. Der 27‑Jährige fuhr am Montag gegen 22.15 Uhr mit einem Seat auf der Geithainer Straße (Bundesstraße 7) Richtung Rochlitz. An der Kreuzung B 7/Hauptstraße hielt er nach Angaben...