Königsfeld: Lkw mit Hänger kommt von Straße ab und ramponiert 50 Meter Leitplanke

Rochlitz
Ein Volvo-Sattelzug ist am Montag zwischen Geithain und Haide verunglückt. Laut Polizei konnte der Fahrer das Fahrzeug nicht mehr auf der Straße halten.
Ein 46-jähriger Fahrer eines Volvo-Sattelzugs ist am Montag auf der Geithainer Straße (B 7) zwischen Geithain und Haide in Königsfeld verunglückt. Im Kurvenbereich geriet der Sattelzug gegen 17.40 Uhr offenbar zu weit nach rechts, heißt es im Polizeibericht. Der 46-Jährige konnte das Fahrzeug nicht mehr auf der Straße halten. Beim Versuch,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.