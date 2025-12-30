MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Sattelzug wurde nach dem Unfall abgeschleppt.
Der Sattelzug wurde nach dem Unfall abgeschleppt. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Der Sattelzug wurde nach dem Unfall abgeschleppt.
Der Sattelzug wurde nach dem Unfall abgeschleppt. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Rochlitz
Königsfeld: Lkw mit Hänger kommt von Straße ab und ramponiert 50 Meter Leitplanke
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Volvo-Sattelzug ist am Montag zwischen Geithain und Haide verunglückt. Laut Polizei konnte der Fahrer das Fahrzeug nicht mehr auf der Straße halten.

Ein 46-jähriger Fahrer eines Volvo-Sattelzugs ist am Montag auf der Geithainer Straße (B 7) zwischen Geithain und Haide in Königsfeld verunglückt. Im Kurvenbereich geriet der Sattelzug gegen 17.40 Uhr offenbar zu weit nach rechts, heißt es im Polizeibericht. Der 46-Jährige konnte das Fahrzeug nicht mehr auf der Straße halten. Beim Versuch,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
14:00 Uhr
1 min.
Straßenglätte in Frankenberg: Mercedes rutscht in Gegenverkehr
Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.
Zwei Autos kollidierten auf der Frankenberger Straße bei winterlichen Bedingungen. Beide Fahrer sind wohlauf. Doch die Schäden sind beträchtlich.
Holk Dohle
16:11 Uhr
4 min.
Plauener nutzen Deutsche Schachmeisterschaft als Trainingslager
Das U-14-Team des SK König Plauen: (von links) Trainer Christoph Natsidis, Antonius Akladius, Luca Drechsler, Niklas Wiediker, Frida Winkler, Hoang Long Phung, Theo Winkler und DM-Orgnisator Peter Luban.
Das U-14-Team des SK König Plauen landete beim Heimchampionat auf dem letzten Platz, schlug sich aber dennoch achtbar. Besser lief es andernorts für zwei weitere Teams des Vereins.
Steffen Bandt
16:05 Uhr
3 min.
Chaos vor Silvester: Zugverkehr durch Eurotunnel gestört
Die vorübergehende Sperrung des Eurotunnels dürfte vielen Menschen die Silvesterpläne durchkreuzt haben.
Kurz vor dem Jahreswechsel geht am Eurotunnel zeitweise nichts mehr. Reisende werden aufgerufen, ihre Pläne zu ändern. Doch das dürfte einen Tag vor dem Jahreswechsel nicht leicht werden.
27.11.2025
2 min.
Schwer Unfall auf der A 72 im Vogtland: Autobahn drei Stunden dicht
Am Parkplatz Großzöbern auf der A72 hat es am Mittwoch gekracht.
Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend am Parkplatz Großzöbern. Eine Frau wurde schwer, ein Mann leicht verletzt.
Tino Beyer
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
Mehr Artikel