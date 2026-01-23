MENÜ
Die Grundschule in Königshain-Wiederau soll den Namen Clara Zetkin bekommen.
Die Grundschule in Königshain-Wiederau soll den Namen Clara Zetkin bekommen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Königshain-Wiederau ehrt Clara Zetkin: Grundschule erhält ihren Namen
Redakteur
Von Julia Czaja
Clara Zetkin prägte Königshain-Wiederau einst. Nun soll ihre Erinnerung in der Grundschule weiterleben. Doch eine Debatte um die Umbenennung blieb nicht aus. Warum?

Die Gemeinde Königshain-Wiederau hat etwas, das eine Besonderheit ist: Clara Zetkin. Die sozialistisch-kommunistische Politikerin, Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin ist schließlich Mitte des 19. Jahrhunderts in Wiederau aufgewachsen. Ihr Vater war Dorfschullehrer und Kirchenorganist, ihre Mutter hatte den Verein für Frauengymnastik...
