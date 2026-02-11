MENÜ
Kindertagesstätten sind in Mittelsachsen oftmals nur noch zur Hälfte ausgelastet (Symbolfoto).
Kindertagesstätten sind in Mittelsachsen oftmals nur noch zur Hälfte ausgelastet (Symbolfoto). Bild: Falk Bernhardt
Meinung
Rochlitz
Kommentar zu drohenden Kita-Schließungen in Mittelsachsen: Neue Wege braucht das Land
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Vielen Dörfern droht, mit dem Kindergarten auch noch die letzte öffentliche Einrichtung wegzubrechen. Aber wie groß muss eine Kita sein? Junge Erzieher könnten sich doch für neue Angebote zusammentun.

Erst verloren die Dörfer ihre Schulen. Später schlossen Gasthöfe, Fleischer, Bäcker oder der letzte Laden. Auch Feuerwehren und Sportvereine gaben schon auf, weil der Nachwuchs fehlte. Nun stehen vielerorts Kindergärten auf der Kippe, weil die Geburtenzahlen drastisch zurückgegangen sind. In Zeiten knapper Kassen bleibt den Kommunen oftmals...
Mehr Artikel