Noch werden im Gebäudekomplex in Rochlitz Berufsschüler unterrichtet.
Noch werden im Gebäudekomplex in Rochlitz Berufsschüler unterrichtet. Bild: Mario Hösel/Archiv
Noch werden im Gebäudekomplex in Rochlitz Berufsschüler unterrichtet.
Noch werden im Gebäudekomplex in Rochlitz Berufsschüler unterrichtet. Bild: Mario Hösel/Archiv
Kommentar zum Aus der Rochlitzer Berufsschule: Politischer Wille fehlt
Von Alexander Christoph
Kein Wille, keine Zukunft: Die Rochlitzer Berufsschule ist am Ende. Schuld daran sind die Verantwortlichen im Landratsamt und des Kultusministeriums in Dresden.

Es ist ein Ende gewesen, das seit Jahren absehbar war. Nun versetzen die Verantwortlichen des Landratsamts der Rochlitzer Berufsschule endgültig den Todesstoß. Wenn die Behörde von einer „Erprobungsphase“ spricht, ist das ein Schlag ins Gesicht von Lehrkräften, Schülern, ja allen Rochlitzern. Schließlich haben sich die Verantwortlichen...
Aus für Rochlitzer Berufsschule besiegelt? Letzte Ausbildungsgänge ziehen nach Mittweida um
Der Rochlitzer Standort des Beruflichen Schulzentrums Döbeln-Mittweida (BSZ).
Ab August werden Pläne umgesetzt, wonach Sozialassistenten und Erzieher künftig in Mittweida lernen. Für den Komplex in Rochlitz ist derweil eine andere Nutzung im Gespräch.
Franziska Bernhardt-Muth
06:29 Uhr
