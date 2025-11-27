Kraftklub mit Geheimkonzerten: Holt die Bunte Jugend Rochlitz die Band nach Mittelsachsen?

Die Chemnitzer Band ist ab Freitag mit neuem Album und mehreren „Geheimkonzerten“ in der Provinz am Start. Dabei könnte der Leichenwagen von Kraftklub auch in Sörnzig an der Mulde auftauchen.

Wo vor einer Woche an der Mulde bei Rochlitz noch die Weihnachtsscheune zum besinnlichen Markt einlud, könnte in den nächsten Tagen schon bei einem Konzert von Kraftklub aus Chemnitz so richtig die Post abgehen. Der Vierseitenhof in Sörnzig, ein Ortsteil der Gemeinde Seelitz, ist als Veranstaltungsort im Gespräch, muss sich aber gegen etliche...