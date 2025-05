Kreativtät ist im Hort und in der Schule in Langenleuba-Oberhain hoch im Kurs

Zahlreiche Besucher strömten jetzt nach Langenleuba-Oberhain, um sich vor Ort über die Angebote von Hort und Grundschule zu informieren.

Was bieten die Grundschule und der Hort in Langenleuba-Oberhain, dem größten Ortsteil der Stadt Penig? Antworten auf diese Frage hat es jetzt bei einem Tag der offenen Tür gegeben. Am Freitag gewährten Erzieherinnen und Lehrkräfte spannende Einblicke. So wurde zum Beispiel in der alten Schulchronik geblättert. Aber auch Angebote wie Filzen,...