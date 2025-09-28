Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jens Rödel, Erster Polizeihauptkommissar und Leiter des Polizeirevier Rochlitz.
Jens Rödel, Erster Polizeihauptkommissar und Leiter des Polizeirevier Rochlitz. Bild: Mario Hösel
Jens Rödel, Erster Polizeihauptkommissar und Leiter des Polizeirevier Rochlitz.
Jens Rödel, Erster Polizeihauptkommissar und Leiter des Polizeirevier Rochlitz. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Kriminalität in Rochlitz: Revierleiter zieht Bilanz
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dreiste Diebe, skrupellose Betrüger und andere Kriminelle halten die Polizisten auf Trab. Im Stadtrat steht Revierleiter Jens Rödel Rede und Antwort.

Eine Seniorin, die einem Betrüger Gold im Wert von 18.000 Euro überreicht. Vandalen, die illegale Graffiti an Fassaden und Mauern sprühen. Und die Diebe, die Fahrräder stellen. Diese Fälle haben die Polizisten des Rochlitzer Reviers im Jahr 2024 beschäftigt. Und diese Fälle fließen mit in die Kriminalstatistik des Vorjahres für die rund...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
2 min.
Kampfjets der deutschen Luftwaffe tanken über Rochlitz auf
Am Mittwochnachmittag tankten drei Eurofighter am Himmel über der Rochlitzer Region auf.
Als drei Eurofighter am Himmel kreisen, wird die Stille in Rochlitz von einem kraftvollen Dröhnen durchbrochen – ein Anblick, der inzwischen zur Routine geworden ist.
Alexander Christoph
24.09.2025
1 min.
Rochlitzer CDU lädt zum Bürgerdialog unter freiem Himmel ein
Dr. René Stahlschmidt führt in Rochlitz die siebenköpfige Stadtratsfraktion der CDU.
Die Rochlitzer CDU-Fraktion lädt erneut zum Stadtrundgang ein, um den Bürgern Gehör zu schenken und frische Ideen für die Stadtentwicklung zu sammeln.
Alexander Christoph
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel